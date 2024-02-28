Северная Македония подписала декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО

Как отметили в ведомстве, декларация закрепляет поддержку со стороны Северной Македонии евроатлантических стремлений Украины и приглашения нашего государства в НАТО, "когда будут соответствующие условия".

Кроме этого, стороны подтвердили взаимную поддержку во время процесса переговоров о вступлении Украины и Северной Македонии в Европейский Союз.

Общая декларация также осуждает российскую полномасштабную агрессию против Украины и совершенные РФ военные преступления. Она закрепляет участие Северной Македонии в украинской Формуле мира и заинтересованность в будущем восстановлении украинской инфраструктуры.

Вступление Украины в ЕС

В декабре лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать такое решение.

Как рассказала недавно в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

Также недавно Кабинет министров утвердил план мер по выполнению рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по членству Украины в ЕС.

Как недавно сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, переговорная рамка по вступлению Украины в Европейский союз будет готова ориентироваться в начале лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.