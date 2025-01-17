Украина во время войны вышла на рекордный ВВП на душу населения, - Минэкономики

По его словам, Минэкономики оценило рост реального ВВП Украины в 2024 году составил 3,6%.

"Несмотря на все сложные условия, на все проблемы с энергией, с человеческим капиталом, мы растем. Это, конечно, более восстановительный рост после падения 2022 года. Если смотреть на уровень ВВП по уровню наличного населения, то мы сейчас вышли на рекордный ВВП на душу населения", - сказал Телюпа.

Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения - это экономический показатель, измеряющий средний уровень производства товаров и услуг на одного человека в стране за определенный период, обычно год. Он рассчитывается как отношение общего ВВП страны к количеству ее населения.

Этот показатель позволяет оценить средний уровень благосостояния населения страны и сравнить экономическое развитие между различными странами или регионами. Более высокий ВВП на душу населения обычно свидетельствует о более высоком уровне жизни.