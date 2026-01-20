Украина во время ночной атаки использовала ракет ПВО на 80 млн евро, - Зеленский

Украина только во время сегодняшней комбинированной атаки РФ использовала ракет для комплексов ПВО примерно на 80 млн евро.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о поставках ПВО от партнеров и реакции президента США Дональда Трампа на ночной обстрел, отметил, что трудно спрогнозировать реакцию Белого дома.

"О реакции мне сложно сейчас сказать. Мы знаем общую реакцию, что Америка и президент Трамп хотят закончить эту войну. А относительно последней атаки, мы с ним еще не общались", - заявил президент Украины.

По его словам, Украина недавно получила несколько важных пакетов помощи от партнеров с ракетами для систем ПВО.

"Например, сегодняшняя атака россиян стоила для нас - это только стоимость ракет - около 80 млн евро. Представьте себе, это стоимость этих ракет. И каждый день мы делаем все, и я делаю все, чтобы мы получали соответствующие ракеты, соответствующую защиту для людей", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что Украина в ходе войны прежде всего теряет людей, но также очень сложно находить эти ракеты, очень сложно находить деньги на эти ракеты.

"Это очень дорогостоящая российская роскошь - война. А для нас это большие потери", - добавил глава государства.