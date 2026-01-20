ua en ru
Украина во время ночной атаки использовала ракет ПВО на 80 млн евро, - Зеленский

Вторник 20 января 2026 14:35
UA EN RU
Украина во время ночной атаки использовала ракет ПВО на 80 млн евро, - Зеленский Фото: Украина во время ночной атаки использовала ракет ПВО на 80 млн евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина только во время сегодняшней комбинированной атаки РФ использовала ракет для комплексов ПВО примерно на 80 млн евро.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о поставках ПВО от партнеров и реакции президента США Дональда Трампа на ночной обстрел, отметил, что трудно спрогнозировать реакцию Белого дома.

"О реакции мне сложно сейчас сказать. Мы знаем общую реакцию, что Америка и президент Трамп хотят закончить эту войну. А относительно последней атаки, мы с ним еще не общались", - заявил президент Украины.

По его словам, Украина недавно получила несколько важных пакетов помощи от партнеров с ракетами для систем ПВО.

"Например, сегодняшняя атака россиян стоила для нас - это только стоимость ракет - около 80 млн евро. Представьте себе, это стоимость этих ракет. И каждый день мы делаем все, и я делаю все, чтобы мы получали соответствующие ракеты, соответствующую защиту для людей", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что Украина в ходе войны прежде всего теряет людей, но также очень сложно находить эти ракеты, очень сложно находить деньги на эти ракеты.

"Это очень дорогостоящая российская роскошь - война. А для нас это большие потери", - добавил глава государства.

Комбинированный удар по Украине 20 января

В ночь на 20 января Россия в очередной раз нанесла удар по Киеву, применив баллистические ракеты и беспилотники.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в течение ночи противник выпустил по территории Украины сотни дронов и ракеты различных типов, в частности "Циркон", С-300 и "Искандер". Основной удар пришелся на Киевскую область.

По состоянию на утро в Киеве без теплоснабжения остаются 5 635 многоквартирных домов, а водоснабжение отсутствует на всем левом берегу города. Также сообщается об одной пострадавшей в Днепровском районе, которую доставили в больницу.

Кроме того, в ночь на 20 января под ударом оказалась и Киевская область. В результате атаки погиб 50-летний мужчина, а также были повреждены автозаправочные станции.

Больше подробностей о комбинированном ударе врага в ночь на 20 января - в материале РБК-Украина.

