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Украина переживает инфляционный всплеск: как долго будет продолжаться ускоренный рост цен

Фото: Инфляционный всплеск в Украине завершится во второй половине 2025 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ценовой всплеск на потребительском рынке у Украины будет относительно непродолжительным. Инфляция будет выше 10% к середине следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 30 октября, во время которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 13,0%.

Как отмечается в сообщении, показатель потребительской инфляции (8,6% г/г в сентябре) ощутимо превысил прогноз НБУ. Ускорение инфляции ожидаемо обусловлено влиянием худших урожаев этого года и связанным с этим удорожанием сырья, дальнейшим увеличением производственных затрат, в частности на электроэнергию и оплату труда, а также курсовыми эффектами. Влияние большинства этих факторов на ценовую динамику оказалось более существенным, чем ожидалось.

"Для противодействия ценовому давлению НБУ с июля приостановил смягчение процентной политики и приложил усилия для сохранения устойчивости валютного рынка", - заявили в НБУ.

НБУ прогнозирует, что инфляционный всплеск будет относительно непродолжительным. Согласно базовому сценарию прогноза, потребительская инфляция только в течение первого полугодия следующего года будет находиться на двузнаковом уровне и уже весной вернется к траектории устойчивого замедления.

Это произойдет благодаря применению комбинации мер процентной и валютно-курсовой политики НБУ, а также других инструментов, учитывая ожидаемый рост предложения продовольственных товаров и ослабление внешнего ценового давления.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, в октябре 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 9,7% по сравнению с 8,6% в сентябре.

В октябре НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году с 8,5% до 9,7%.

По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы ценовое давление в Украине будет сохраняться из-за влияния факторов предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона.

Пик роста цен ожидается в I квартале 2025 года - 11,4%.

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