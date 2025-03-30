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Украина перешла этой ночью на летнее время

Фото: Украина перешла на летнее время (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украина в ночь на 30 марта в 03:00 перешла на летнее время. Часы в стране переводятся на один час вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Обычно на территории Украины переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. В этом году переход пришелся именно на ночь с 29 на 30 марта.

Заметим, что владельцам смартфонов или современных гаджетов не стоит самостоятельно менять время на устройствах, поскольку система должна сделать это в автоматическом режиме.

Вместе с тем кнопочные телефоны и механические часы придется переводить вручную.

Что же касается возвращения на зимнее время, то оно традиционно происходит в последнее воскресенье октября в 4:00 утра. Тогда часы переводят на час назад соответственно.

Вопрос об отказе от перевода часов в Украине

Напомним, в Украине перевод часов на летнее время был введен в 1981 году, когда страна еще была частью Советского Союза. После обретения независимости Украина продолжила переводить часы. Согласно постановлению Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года, на территории страны действует время второго часового пояса (киевское время) с ежегодным переводом часов:

  • в последнее воскресенье марта в 3:00 ночи - на 1 час вперед;

  • в последнее воскресенье октября в 4:00 ночи - на 1 час назад.

Между тем в Украине уже не первый год обсуждают возможный отказ от перевода часов. Предлагается на постоянной основе оставаться на зимнем времени.

В июле прошлого года Верховная Рада приняла решение относительно исчисления времени в Украине. Речь идет о законопроекте №4201, который предусматривает отказ от перевода часов на летнее время. Но пока этот вопрос окончательно не решен.

Добавим, по словам источников РБК-Украина, президент Владимир Зеленский подписывать документ пока не планирует, но и глава парламента, в свою очередь, от идеи не отказался.

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