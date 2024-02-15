Украина побеждает РФ современным оружием, но мешают перебои с поставками Запада, - ISW

Ведомство ссылается на интервью заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка от 14 февраля, в котором он заявил, что Украина не может конкурировать с Россией по количеству артиллерийских снарядов, танков и солдат, которые агрессор может производить. В то же время, по его словам, наша страна может достичь преимущества на поле боя, используя высокотехнологичное оружие.

По мнению заместителя министра обороны, украинские военные доказали, что хорошо подготовленная армия с более совершенным вооружением может победить врага с численным преимуществом в живой силе и технике.

По словам Гаврилюка, более высокие ударные возможности украинских войск ранее позволяли им ослаблять логистику и боевой потенциал россиян. В то же время, он подчеркнул, что Вооруженные силы имеют эти превосходящие возможности только при наличии достаточного количества предоставленных Западом высокоточных боеприпасов большой дальности и боеприпасов для артиллерийских систем, которые имеют большую дальность и лучшую точность, чем российские артиллерийские системы.

Заместитель главы Минобороны особо отметил украинские усилия по широкой интеграции возможностей ударных беспилотников у Сил обороны и подчеркнул, что Украина планирует постепенно увеличивать соотношение машин к людям на поле боя.

Гаврилюк признал, что прогресс Украины в расширении использования беспилотников не заменяет потребности войска в современных артиллерийских системах и других дальнобойных средствах. По его словам, война в Украине демонстрирует, что ключевую роль на поле боя играет артиллерия, и добавил, что большинство российских потерь обеспечили украинские реактивные системы залпового огня и артиллерийские подразделения.

Замминистра обороны также заявил, что беспилотники имеют некоторые преимущества над артиллерией, в частности по стоимости, но они более уязвимы к внешним факторам, таким как российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и природные факторы, вероятно, имея в виду погоду. Кроме того, по словам чиновника, беспилотники, которыми сейчас обладают украинские войска, не способны давать нужный эффект на поле боя, который может обеспечить артиллерия - например, уничтожение полевых укреплений или вражеской бронетехники.

Гаврилюк также отметил, что Украине следует сосредоточиться на комбинированных операциях с использованием беспилотников и артиллерийских систем, чтобы повысить точность украинского огня и сохранить артиллерийские боеприпасы.

"Способность Украины проводить такие комбинированные операции сейчас зависит от западных поставок артиллерийских снарядов, и Гаврилюк признал, что дефицит снарядов продолжает влиять на украинские возможности и заставляет Украину корректировать оперативные планы", - говорится в отчете ISW.

Помощь боеприпасами со стороны стран Запада

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас приоритетом для Украины являются поставки артиллерийских систем и боеприпасов. По его словам, в течение месяца ситуация с ними улучшится, что облегчит боевую работу украинских защитников на фронте.

В начале мая прошлого года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов до марта 2024 года. Однако пока страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, до марта ЕС сможет предоставить Украине только 600 тысяч боеприпасов.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина получит от ЕС более одного миллиона артиллерийских боеприпасов до конца этого года.

14 февраля состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-19"). Во время встречи обсуждались вопросы усиления ПВО, дронов и артиллерийских систем.

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