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Буданов о поставках артсистем и боеприпасов: в течение месяца ситуация облегчится

Среда 14 февраля 2024 22:57
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Буданов о поставках артсистем и боеприпасов: в течение месяца ситуация облегчится Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Поставка артиллерийских систем и боеприпасов является приоритетом для Украины. В течение месяца ситуация с ними улучшится, что облегчит боевую работу украинских защитников на фронте.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии ICTV заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания "Рамштайна" сделал обоснованный доклад, где были определены основные приоритеты украинской армии.

"Понятно, что артиллерийские системы и боеприпасы - это приоритет номер один. И партнеры из разных стран озвучили - сколько и какая страна в какой промежуток времени в течение месяца сможет передать. Это значительно облегчит ситуацию для нас", - отметил Буданов.

Миллион боеприпасов от ЕС

Напомним, в начале мая прошлого года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью.

По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 тысяч боеприпасов.

В то же время, недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина получит от Европейского союза более одного миллиона артиллерийских боеприпасов до конца этого года.

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