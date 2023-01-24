RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина передала России список раненых военнопленных для верификации, - омбудсмен

Фото: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина передала России список из 748 раненых военнопленных для верификации состояния здоровья и места нахождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"В рамках достигнутых договоренностей украинская делегация передала российской стороне список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых защитников Украины, которые в настоящее время находятся в плену государства-агрессора, с целью их верификации, установления места пребывания и состояния здоровья", - написал он.

По словам омбудсмена, результаты проверки этого списка, как и предоставленного украинской стороне списка раненых российских военнопленных, будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу.

Лубинец подчеркнул, что список сформирован на основании информации, которая учтена в соответствующих реестрах Национального информационного бюро и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

При этом он добавил, что секретариат уполномоченного, с учетом своих полномочий и компетенции, отдельных учетов не ведет.

Как сообщалось ранее, Лубинец раскрыл детали возможного гуманитарного коридора между Украиной и Россией, который будет способствовать возвращению тысяч гражданских и военных.

Он также сообщал, что Украина передала РФ список из 800 раненых военных для вероятной репатриации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий ЛубинецВойна России против Украины