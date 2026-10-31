Украина передала Европе шесть пакетов санкций против производителей баллистики РФ

МИД Украины проводит специальную санкционную кампанию, направленную против российских предприятий, производящих баллистическое оружие. По словам Тихого, министр иностранных дел Андрей Сибига поднимает вопрос усиления таких ограничений практически во время каждых переговоров с европейскими партнерами.

Украина уже передала партнерам шесть пакетов санкционных мер. Они касаются непосредственно российских заводов и институтов, разрабатывающих и производящих ракеты "Искандер-М", "РМ-48У" и другие баллистические ракеты.

Работа над ограничениями против русского военно-промышленного комплекса продолжается. В частности, Украина прорабатывает меры против предприятий, производящих крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Украина пытается остановить запуск "Рассвета"

Еще одно направление работы украинских дипломатов – противодействие планам России запустить спутниковую систему связи "Рассвет". Над этим вопросом МИД работает совместно с Министерством цифровой трансформации.

Украина стремится не допустить использования этой системы для дистанционного управления реактивными "Шахедами" и другими средствами поражения, применяемыми Россией против украинских городов.

"Наша задача, среди прочего, чтобы реактивные "Шахеды" и другие средства не летали по украинским городам под дистанционным управлением российских операторов с применением таких средств как Рассвет", - пояснил Тихий.

В целях противодействия этим планам Украина взаимодействует с евроатлантическими партнерами как в рамках Международного союза электросвязи, так и на двустороннем уровне.

По словам пресс-секретаря МИД, украинские дипломаты уже дважды поднимали этот вопрос во время встреч с конгрессменами США. Киев считает, что Вашингтон может сыграть существенную роль в предотвращении запуска российской системы.

"Понимаем, что речь идет не только о противодействии России, но и о противостоянии с Китаем. Считаем, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы включиться в противодействие "Рассвету", - добавил Тихий.

Украина работает над использованием замороженных активов РФ

Отдельно представитель МИД рассказал об участии ведомства в межведомственной рабочей группе по вопросам использования российских активов. Ее возглавляет премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По словам Тихого, страны-партнеры в общей сложности заморозили около 330 млрд евро российских активов в разных юрисдикциях.

Украина продолжает переговоры с партнерами по созданию новых механизмов, позволяющих обеспечить долгосрочное финансирование страны за счет этих ресурсов.