Украина находится под риском эпидемии кори, - Минздрав

В текущем году корь врачи обнаружили в 11 областях Украины. Последний случай произошел в Киеве у 13-летнего непривитого ребенка. С ним контактировали 34 ученика одной из гимназий. Дети здоровы, под наблюдением врачей. Весь класс переведен на онлайн обучение.

"Болезнь может длиться четыре недели и дольше, иметь очень тяжелое течение. Среди его осложнений - воспаление легких (пневмония), ушная инфекция (отит), воспаление мозга (энцефалит), другие серьезные осложнения, а также инвалидность и смерть", - сообщил Минздрав.

Из-за низкой вакцинации Украина находится под риском вспышки кори. Последний раз вспышку зафиксировали в 2017-2019 годах. Тогда умер 41 человек, среди которых 25 детей. Вспышки цикличны и повторяются примерно раз в пять лет.

"Украина находится под риском эпидемии кори. Болезнь опасна и распространяется среди не вакцинированных людей всех возрастов, однако дети наиболее уязвимы к нему", - сообщили в министерстве.

Защита от кори

Единственной защитой является вакцинация. Для этого нужно сделать две дозы прививки – когда ребенку исполнился год и в возрасте 6 лет. Получить прививку можно у семейного врача или педиатра. Вакцина в Украине бесплатная.

"Если ребенок не получил прививку по графику - нужно как можно быстрее их сделать", - сообщили на странице Минздрава

Ранее мы писали, что в Украине закончилась вспышка полиомиелита, которая началась в 2021 году. Вспышка ликвидирована, но работа по болезням, которые можно побороть вакцинацией, продолжается.

В октябре возможна эпидемия гриппа и Covid-19. Заболевания коронавирусом регистрируются, но болезнь перешла в сезонную.