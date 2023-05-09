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Украина получила все необходимое оружие для успешного контрнаступления, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

У Украины есть все необходимые ресурсы, в том числе оружие, для освобождения своих территорий во время контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время совместного брифинга с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клэверли.

"По моим собственным оценкам, у них (ВСУ, - ред.) есть все необходимое для того, чтобы продолжать успешно отвоевывать территории, захваченные Россией за последние 14 месяцев", - сказал Блинкен.

Он отметил, что речь идет не только о вооружении, но и о подготовке военных.

"Это гарантия того, что украинцы смогут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы у них были правильные планы, опять же, для того, чтобы добиться успеха", - добавил госсекретарь США

Напомним, во вторник, 9 мая, Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.

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