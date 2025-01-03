RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Украина получила от россиян запросы о 50 тысячах пропавших без вести солдат

Фото: россияне подали запросы о 50 тысячах пропавших без вести военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне подали в проект "Хочу найти" запросы о 50 тысячах пропавших без вести солдат. Эта цифра может быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Секретариата Коордштаба Богдана Охрименко в интервью АрмияInform.

Он пояснил, что ранее работала телефонная линия в рамках проекта "Хочу жить", а затем был создан отдельный проект "Хочу найти".

"Сегодня мы можем констатировать, что количество без вести пропавших, по которым мы получили запросы, - более 50 тысяч россиян. И это только те, которые не боятся обращаться к нам", - сказал Охрименко.

Руководитель Секретариата Коордштаба отметил, что недавно на закрытом заседании в Госдуме заявили о 48 тысячах без вести пропавших россиян.

"По нашим подсчетам, у россиян всего более 100 тысяч без вести пропавших, и это не учитывая тех, о ком мы уже знаем, что они погибли. Очень много без вести пропавших россиян разбросаны по нашим полям, их останки разносят собаки. Их идентификация для РФ является неинтересной", - добавил он.

 

 

Потери войск РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла более 793 тысяч оккупантов. Только за последние сутки украинские воины ликвидировали 1080 захватчиков.

В Министерстве обороны сообщили, что в 2024 году РФ понесла рекордные потери. Речь идет о более 430 тысяч солдат, это количество составляет численность почти 36 мотострелковых дивизий.

Наибольшие потери врага в прошлом году были зафиксированы в декабре. Предыдущий антирекорд был в ноябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеОккупанты