Украина получила от Канады 1,5 млрд долларов США, которые помогут правительству финансировать дефицит, в том числе социальные программы помощи украинцам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Важные средства, которые помогут нашему Правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет около 7 млрд канадских долларов.
Как стало известно 19 марта, Канада в рамках новой военной помощи передаст Украине партию приборов ночного видения.
Также Сенат Канады 20 марта одобрил законопроект о свободной торговле с Украиной.
Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что страна могла бы покупать произведенные в Украине дроны.
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