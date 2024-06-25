Украина получила от Испании вторую партию ракет для Patriot, - СМИ

Помощь Украине от Испании

С начала полномасштабного вторжения России, Украина получает значительную помощь от Испании. Оказываемая помощь включает в себя поддержку как на военном, так и гуманитарном уровне, а также финансовую помощь.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для защиты Украины от российских атак Испания предоставит дополнительные средства противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.