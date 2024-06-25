RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получила от Испании вторую партию ракет для Patriot, - СМИ

Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина получила от Испании вторую партию зенитных ракет для Patriot. Она прибыла в Украину в пятницу, 21 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании "Раммштайн" в мае заявила, что Patriot являются частью "важной партии", доставленной в июне этого года.

Помимо Patriot, в поставку входит вторая партия боевых танков Leopard, различные виды боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские снаряды, системы защиты от беспилотников, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также дистанционные оружейные башни.

Помощь Украине от Испании

С начала полномасштабного вторжения России, Украина получает значительную помощь от Испании. Оказываемая помощь включает в себя поддержку как на военном, так и гуманитарном уровне, а также финансовую помощь.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для защиты Украины от российских атак Испания предоставит дополнительные средства противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИспанияВойна России против УкраиныПомощь Украине