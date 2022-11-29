RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получила от Франции еще одну РСЗО

Фото: Украина получила от Франции еще одну РСЗО (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину прибыла еще одна реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU. Ее передала Франция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны Алексея Резникова.

"Четвертый брат Long Hand Family (обычно так называют дальнобойные системы - ред.), LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона", - написал он.

Что известно об этой РСЗО

Напомним, ранее Франция доставила Украине две РСЗО LRU (Французская модернизация РСЗО M270).

Эта РСЗО, как и MARS II является европейским вариантом M270A1. Пусковые установки оснащены Европейской системой управления огнем (EFCS), разработанной Airbus Defense and Space.

В зависимости от модификации LRU имеет дальность полета снарядов не менее 80-85 км. Спутниковая система навигации и управления гарантирует высокую точность попадания.

Напомним, недавно Украина получила от Франции очередную партию военной помощи, в которую вошли две батареи ЗРК Crotale и две реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Также стало известно, что Франция предоставит Украине кредит в размере до 100 миллионов евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияВоенная помощьРСЗО