Украина получила от Франции еще одну РСЗО

"Четвертый брат Long Hand Family (обычно так называют дальнобойные системы - ред.), LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона", - написал он.

Что известно об этой РСЗО

Напомним, ранее Франция доставила Украине две РСЗО LRU (Французская модернизация РСЗО M270).

Эта РСЗО, как и MARS II является европейским вариантом M270A1. Пусковые установки оснащены Европейской системой управления огнем (EFCS), разработанной Airbus Defense and Space.

В зависимости от модификации LRU имеет дальность полета снарядов не менее 80-85 км. Спутниковая система навигации и управления гарантирует высокую точность попадания.

Напомним, недавно Украина получила от Франции очередную партию военной помощи, в которую вошли две батареи ЗРК Crotale и две реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Также стало известно, что Франция предоставит Украине кредит в размере до 100 миллионов евро.

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