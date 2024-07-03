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Украина получила транш МВФ

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина получила транш от Международного валютного фонда на 2,2 млрд долларов по программе на 2023-2027 годы в объеме почти 16 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

"Перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей", - написал он.

Программа с МВФ

Соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года. В рамках программы уже получено пять траншей общим объемом около 7,6 млрд долларов, в том числе на 900 млн долларов в марте и последний транш на 2,2 млрд долларов в июле. В 2024 году Украина рассчитывает получить еще два транша по 1,1 млрд долларов (в октябре и декабре).

Последний транш получен по решению Совета директоров МВФ, принятому 28 июня.

В итоге общая международная помощь Украине с начала года достигла 16 млрд  долларов.

В рамках программы Украина также получила политические обязательства от партнеров по выделению 122 млрд долларов до 2027 года. В то же время, МВФ разработал негативный сценарий для экономики Украины в случае затяжной войны. На этот случай общее финансирование Украины увеличится до 140,7 млрд долларов.

Во время войны все собранные в Украине налоги уходят на военные нужды. Социальные расходы финансируются за счет международной помощи.

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МВФ