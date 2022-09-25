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Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Украина получила от Соединенных Штатов зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их все еще недостаточно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

"Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресс за то, что мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", - подчеркнул президент Украины.

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Напомним, что 16 сентября в Пентагоне объявили о том, что Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Также ранее в Пентагоне заявляли, что Украина получит новые системы ПВО NASAMS в течении двух ближайших месяцев.

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