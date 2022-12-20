Украина получила еще 500 млн канадских долларов: на что пойдут кредитные деньги

Украина 19 декабря получила от Канады дополнительные 500 млн канадских долларов (367 млн долларов США) в рамках кредитного договора между странами. Общая сумма кредита составляет 1,95 млрд канадских долларов (1,432 млрд долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным пресс-службы, это средства пятилетних "Облигаций суверенитета Украины", которые правительство Канады разместило для поддержки Украины в преддверии тяжелого зимнего периода. Кредит предоставляется на льготных условиях через административный счет Международного валютного фонда (МВФ).

"Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, а также будут способствовать сохранению финансовой стабильности Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, что 15 июня 2022 года Украина получила 1 млрд. канадских долларов (779 млн долларов США).