Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС за счет российских активов

По его словам, этот транш профинансирован из доходов, полученных от обездвиженных активов центрального банка РФ.

"Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета", - написал он.

Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Всего по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 млрд евро.

"Это не просто финансовая поддержка - это четкий сигнал: Европа укрепляет нашу оборону и экономическую устойчивость перед лицом усиленных ракетных обстрелов и попыток дестабилизации", - добавил Шмыгаль.

Программа ERA

ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов странами G7, из которых вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов).

"В 2025 году Европейский Союз предоставил Украине 10,5 млрд евро прямой бюджетной поддержки - это самый большой вклад среди всех международных партнеров", - сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По данным Минфина, Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине - 52,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.