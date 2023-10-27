Украина получила разведывательные дроны из Словении, - Defense News

Силы обороны Украины получили от словенского производителя беспилотников C-Astral партию разведывательных дронов Belin. Передача состоялась недавно и не афишировалась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.
По словам оператора дрона Bramor из C-Astral на симпозиуме GSOF, эти БПЛА "используются украинцами уже некоторое время".
"У нас есть некоторые каналы связи с военнослужащими, которые используют их для получения обратной связи и внесения соответствующих улучшений"? - рассказал он журналистам.
Компания Moderc не уточнила, когда и сколько дронов получила Украина, но отметила, что "это произошло сравнительно недавно", и были задействованы несколько систем.
"Неясно, были ли системы отправлены напрямую и исключительно компанией, или министерство обороны Словении предоставило технологию из своих собственных запасов, поскольку в стране эксплуатируются дроны этого типа", - говорится в публикации.
БпЛА Belin (система также известна как Bramor C4EYE) полностью производится и собирается этой словенской компанией. Они представляют собой беспилотник самолетного типа без средств вооружения, и предназначены в первую очередь для ведения разведки, рекогносцировки и наблюдения, а также для сопровождения конвоев.
Эти дроны запускаемая с катапульты. Система имеет максимальную продолжительность работы 3 часа и может работать на расстоянии до 40 километров по линии связи прямой видимости.
По словам представителей компании, радиоэлектронная борьба оказалась главной проблемой для ее дронов на фронте в Украине. Другой оператор и инструктор дронов C-Astral обратил внимание на необходимость повысить устойчивость навигационных систем аппарата или преодолеть потерю сигнала.
"Даже если у вас есть замена, глобальная навигационная спутниковая система дрона часто может быть заблокирована над территорией противника или его связь с пилотом может быть отключена", - сказал он журналистам на условиях анонимности.
Оператор добавил, что фиксировались и случаи "дружественной электронной войны", когда системы радиоэлектронной борьбы могут глушить собственные дроны.
В публикации отмечается, что Словения в вопросах оборонной поддержки Украины предпочитает "держать большинство деталей в тайне".
Среди крупнейших известных примеров военной помощи украинской стороне от Словении можно назвать поставку десятков боевых машин пехоты BVP M80A в прошлом году.
Напомним также, что ранее в октябре на Варшавском форуме по безопасности министр обороны Словении Марьян Шарец заявил о том, что страна предоставила Украине технику на одну бригаду.
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