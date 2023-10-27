Украина получила разведывательные дроны из Словении, - Defense News

По словам оператора дрона Bramor из C-Astral на симпозиуме GSOF, эти БПЛА "используются украинцами уже некоторое время".

"У нас есть некоторые каналы связи с военнослужащими, которые используют их для получения обратной связи и внесения соответствующих улучшений"? - рассказал он журналистам.

Компания Moderc не уточнила, когда и сколько дронов получила Украина, но отметила, что "это произошло сравнительно недавно", и были задействованы несколько систем.

"Неясно, были ли системы отправлены напрямую и исключительно компанией, или министерство обороны Словении предоставило технологию из своих собственных запасов, поскольку в стране эксплуатируются дроны этого типа", - говорится в публикации.

Что известно об этих беспилотниках

БпЛА Belin (система также известна как Bramor C4EYE) полностью производится и собирается этой словенской компанией. Они представляют собой беспилотник самолетного типа без средств вооружения, и предназначены в первую очередь для ведения разведки, рекогносцировки и наблюдения, а также для сопровождения конвоев.

Эти дроны запускаемая с катапульты. Система имеет максимальную продолжительность работы 3 часа и может работать на расстоянии до 40 километров по линии связи прямой видимости.

Как дроны Belin "ведут себя" на фронте

По словам представителей компании, радиоэлектронная борьба оказалась главной проблемой для ее дронов на фронте в Украине. Другой оператор и инструктор дронов C-Astral обратил внимание на необходимость повысить устойчивость навигационных систем аппарата или преодолеть потерю сигнала.

"Даже если у вас есть замена, глобальная навигационная спутниковая система дрона часто может быть заблокирована над территорией противника или его связь с пилотом может быть отключена", - сказал он журналистам на условиях анонимности.

Оператор добавил, что фиксировались и случаи "дружественной электронной войны", когда системы радиоэлектронной борьбы могут глушить собственные дроны.

Помощь Украине от Словении

В публикации отмечается, что Словения в вопросах оборонной поддержки Украины предпочитает "держать большинство деталей в тайне".

Среди крупнейших известных примеров военной помощи украинской стороне от Словении можно назвать поставку десятков боевых машин пехоты BVP M80A в прошлом году.

Напомним также, что ранее в октябре на Варшавском форуме по безопасности министр обороны Словении Марьян Шарец заявил о том, что страна предоставила Украине технику на одну бригаду.