Украина получила более 300 тонн энергооборудования от пяти стран Европы

"Страны-партнеры продолжают передавать Украине гуманитарные грузы с энергетическим оборудованием. За последние несколько недель поступила помощь из Нидерландов, Польши, Финляндии, Норвегии, Швеции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с марта 2022 года, Украина получила более 8 тысяч тонн гуманитарного оборудования из 31 страны мира. Соответствующее оборудование Минэнерго передает энергетикам для проведения восстановительных и ремонтных работ на объектах, подвергшихся российским атакам.

Очередной гуманитарный груз из Польши общим весом около 20 тонн имел в своем составе три стационарных дизельных генератора Carteppillar с комплектующими. Они уже переданы для нужд КП "Киевтеплоэнерго";

АО "Харьковгаз" получило предоставленные Финляндией, Норвегией и Польшей 12 тонн помощи, в которую вошли генераторы мощностью от 40 кВт до 70 кВт, спецодежда и ручной электроинструмент;

Для АО "Донбассэнерго" переданы комплектующие части для разъединителей общим весом около 20 тонн, которые Украине предоставила Швеция.

Помощь от Нидерландов

В Минэнерго отметили, что значительную помощь Украина получает и от Нидерландов. В течение последних недель из этой страны поступило 16 грузов с электрическим кабелем и силовыми трансформаторами весом более 293 тонн.

Среди предоставленного оборудования - трансформаторы тока и напряжения, автоматические выключатели, разъединители, заземлители, арматура для воздушных линий и другие материалы, необходимые для проведения ремонтных работ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что благодаря оказанной помощи энергетики, в частности, Украина выдержала вызовы прошлой зимы. Сейчас страна использует международную помощь в виде энергетического оборудования в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Масштабные обстрелы России зимой

Этой зимой российские оккупанты прибегли к масштабным ударам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии.

Экстренные отключения происходили тогда, когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность, чем это предусмотрено графиком.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что наиболее важную роль для энергосистемы во время зимы играют системы ПВО, защищающие ее от российских атак.