Украина получила первый транш финансовой помощи Запада с августа

В государственный бюджет Украины поступил транш от Канады в объеме 400 млн канадских долларов (почти 300 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Это первый транш Украины от стран Запада с августа, когда Украина получила рекорд 8,5 млрд долларов (4,6 млрд долларов – от Европейского Союза 3,9 млрд долларов – от США).

Таким образом, с начала 2024 года Украина получила 24,8 млрд долларов бюджетной поддержки со стороны ЕС, МВФ и стран Запада. Киев рассчитывает, что через год помощь составит 38 млрд долларов.

Кредит Канады предоставляется на льготных условиях: срок 10 лет, процентная ставка – 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года со дня поступления средств.

"Канада входит в пятерку крупнейших поставщиков бюджетной поддержки Украины с февраля 2022 года. Благодаря привлеченным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять финансовую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

С начала полномасштабной войны прямая бюджетная поддержка от Канады составляет 5,4 млрд долларов. В 2024 году Канада уже выделила 1,9 млрд долларов кредитов.