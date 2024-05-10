Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16

F-16 для Украины

После длительных переговоров союзники Украины создали авиационную коалицию. Это знаменует собой важный шаг в усилении обороноспособности Украины перед российской агрессией.

В частности, Украина получит истребители F-16 от Нидерландов, Дании и других партнеров. Украинские пилоты сейчас проходят обучение на F-16 в странах-членах коалиции.

Ожидается, что первые самолеты F-16 прибудут в Украину уже с обученными пилотами и техническим персоналом. Когда именно Украина получит самолеты, пока неизвестно. Однако, партнеры надеются, что это произойдет уже летом-осенью этого года.

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