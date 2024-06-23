Украина получила экспериментальную американскую САУ Hawkeye

По словам Эванса, САУ Украина получила в апреле этого года, а уже в первых числах мая она была протестирована на поле боя. К тому же бойцы, которые использовали ее, тренировались две недели, а еще одну неделю - тестировали. Интересно и то, что испытание Hawkeye в Украине проходит в реальных боевых условиях и с реальными целями.

Полноценное название "2-CT Hawkeye Mobile Howitzer System", созданное в 2019 году, является результатом сотрудничества AM General и Mandus Group. А уже в 2021 – американская армия выдала контракт на производство двух таких САУ непосредственно для тестов.

По сути, на Хамве установили пушку М20 с технологией мягкой отдачи SRT, что позволяет машине выдерживать условия стрельбы и не разваливаться после нескольких использований.

Такой особенностью САУ является современная цифровая система управления огнем. САУ может развернуться всего через 90 секунд после остановки. А скорострельность составляет 8 выстрелов в первые три минуты. Максимальная дальность стрельбы обычными снарядами – 11,6 км, а активно-реактивными – 19,5 км.

Из этого следует, что основополагающий принцип использования САУ максимально быстро забрасывать врага снарядами и исчезнуть с позиции. В условиях контрбатарейной борьбы это достаточно действенный способ, чтобы избежать ответного огня.

Недавно РБК-Украина рассказывало, что украинские войска завершают тренировки на самоходных 155-мм гаубицах AS90, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии 45 км.

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