RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получила экспериментальную американскую САУ Hawkeye

Фото: САУ 2-CT Hawkeye (defence-blog.com)
Автор: Наталья Кава

Украина получила и протестует в боевых условиях 105-мм САУ 2-CT Hawkeye. Пока она находилась только на тестах в армии Соединенных Штатов Америки.

Об этом рассказал директор программы AM General Майк Эванс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Blog.

По словам Эванса, САУ Украина получила в апреле этого года, а уже в первых числах мая она была протестирована на поле боя. К тому же бойцы, которые использовали ее, тренировались две недели, а еще одну неделю - тестировали. Интересно и то, что испытание Hawkeye в Украине проходит в реальных боевых условиях и с реальными целями.

Полноценное название "2-CT Hawkeye Mobile Howitzer System", созданное в 2019 году, является результатом сотрудничества AM General и Mandus Group. А уже в 2021 – американская армия выдала контракт на производство двух таких САУ непосредственно для тестов.

По сути, на Хамве установили пушку М20 с технологией мягкой отдачи SRT, что позволяет машине выдерживать условия стрельбы и не разваливаться после нескольких использований.

Такой особенностью САУ является современная цифровая система управления огнем. САУ может развернуться всего через 90 секунд после остановки. А скорострельность составляет 8 выстрелов в первые три минуты. Максимальная дальность стрельбы обычными снарядами – 11,6 км, а активно-реактивными – 19,5 км.

Из этого следует, что основополагающий принцип использования САУ максимально быстро забрасывать врага снарядами и исчезнуть с позиции. В условиях контрбатарейной борьбы это достаточно действенный способ, чтобы избежать ответного огня.

Недавно РБК-Украина рассказывало, что украинские войска завершают тренировки на самоходных 155-мм гаубицах AS90, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии 45 км.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеКонтрнаступление ВСУ