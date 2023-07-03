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Украина получила второй транш от МВФ на 890 млн долларов

Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина получила второй транш в размере 890 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета страны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Сейчас Украина получила уже 3,59 млрд долларов от МВФ. Общее финансирование по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) составляет 15,6 млрд долларов.

"Благодаря предоставленным средствам мы можем и в дальнейшем сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Программа от МВФ

В конце марта Международный валютный фонд одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. В рамках этой программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов. Эта программа является частью общего пакета международной поддержки для Украины, который оценивается в 115 млрд долларов.

В рамках указанной программы, украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков как условие для получения дальнейшего финансирования. Эти структурные маяки включают реформы и меры, направленные на улучшение экономического положения страны, в частности в сферах финансового сектора, налоговой системы, бюджетной дисциплины, приватизации, антикоррупционных мер, улучшения бизнес-климата, энергетических реформ и инфраструктурного развития.

Миссия МВФ работала в Вене с 23 по 30 мая 2023 года. Было достигнуто соглашение об обновленном перечне мер и финансовой экономической политике. Теперь соглашение подлежит утверждению Советом исполнительных директоров МВФ, после чего Украина получит транш в 900 млн долларов.

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