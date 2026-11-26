По его словам, обе программы работают по одному принципу, а средства предоставляются за достигнутые показатели.

"225 миллионов долларов поступило по программе RISE. Из них 190 миллионов - заем Международного банка реконструкции и развития под гарантии правительства Японии, еще 35 миллионов - кредит Международной ассоциации развития", - отметил глава правительства.

Всемирный банк подтвердил, что показатели достигнуты. В частности, 20 тысяч предпринимателей и предприятий получили финансирование и услуги по обновленным программам государственной поддержки бизнеса.

Еще 100 тысяч заявлений подали через єДозвіл. Представители 500 компаний прошли программы повышения способности по стандартам продукции, которые согласованы с требованиями ЕС.

Программа RISE должна усилить государственную поддержку малого и среднего бизнеса. Она также должна расширить доступ украинских предприятий на внешние рынки, напомнил Корецкий.

Еще 225 миллионов долларов поступили по программе SURGE - это заем Международного банка реконструкции и развития, также под гарантии правительства Японии. Программа направлена на создание основ для внедрения и финансирования климатически ориентированного восстановления и отстройки Украины.