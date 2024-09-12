Украина получила 415 миллионов долларов на финансирование образования: куда направят деньги

Украина получит 415 млн. дол. на сферу образования. Финансирование будет проходить четыре года.

РБК-Украина рассказывает, куда должны направить средства со ссылкой на Министерство финансов Украины .

11 сентября Министерство финансов Украины, Министерство образования и науки Украины и Всемирный банк заключили четырехлетнее соглашение о финансировании образовательной отрасли на сумму 415 млн долларов. Это первый за много лет совместный проект поддержки школьного образования в Украине со Всемирным банком, реализуемый в рамках проекта "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN).

Проект предусматривает два ключевых направления:

Инвестиции в восстановление доступа к безопасному и качественному обучению, включая:

строительство и модернизацию школьных укрытий

закупку безопасных и инклюзивных автобусов для перевозки учащихся

Поддержка реформы Новой украинской школы (НУШ), в частности:

обеспечение учащихся обновленными учебниками и учебными материалами

повышение квалификации учителей и руководителей школ по стандартам НУШ

Всемирный банк уже предоставил Украине около 40 млрд долларов. на финансирование ключевых социальных расходов, таких как пенсии, зарплаты педагогам и медикам, а также восстановление инфраструктуры. Новый проект предусматривает выделение ссуды в размере 235 млн дол. при поддержке правительства Японии и кредита в 150 млн. дол.

Денежные средства будут поступать по принципу "Программы кредитования с привязкой к результатам" (PforR), что позволит выделять финансирование после достижения конкретных целей.