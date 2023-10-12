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Украина получила 30 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка

Иллюстративное фото: Украина получила 30 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европейский инвестиционный банк выделил Украине 30 миллионов евро. Кота будут направлены на улучшение инфраструктуры и общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЕИБ.

Финансирование будет направлено на решение потребностей в модернизации таких городов, как Киев, Одесса, Львов, Луцк и Сумы.

В частности, 22 миллиона евро было выделено на приобретение новых экологически чистых троллейбусов и трамваев для Киева, Львова и Одессы. А остальные 8,74 миллиона евро были направлены на поддержку ключевых муниципальных проектов. Речь идет о рекультивации Грибовицкой свалки и управлении твердыми бытовыми отходами во Львове, внедрении энергоэффективных мероприятий в детских садах Сум, а также улучшении систем водоснабжения и водоотведения в Луцке.

"ЕИБ непоколебимо поддерживает Украину. Это новое финансирование подчеркивает наше обязательство поддержать не только в оказании немедленной помощи, но и в долгосрочном восстановлении страны. Независимо от того, речь идет о новом трамвайном сообщении или улучшении местных услуг, все, что мы делаем, направлено на содействие экономическому восстановлению и нормализации повседневной жизни пораженного войной украинского народа", - сказал президент ЕИБ Вернер Хойер.

Средства от Всемирного банка для Украины

Напомним, еще несколько недель назад Всемирный банк выделил для Украины 232 млн долларов. Средства направили на ремонт поврежденного в результате войны жилья.

Также в июне наша страна получила от Всемирного банка более 60 млн. долларов для финансирования выплат педагогам.

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Европейский инвестиционный банк