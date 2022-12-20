Украина получила 200 миллионов евро от Нидерландов

"Нидерланды продолжают оказывать Украине как военную, так и финансовую помощь. Спасибо руководству и народу Нидерландов за поддержку нашей страны", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Сообщается, что кредит предоставили на льготных условиях, в частности:

на сумму кредита начисляются проценты по годовой процентной ставке, равной базовой процентной ставке МВФ (IMF basic rate of charge, зафиксированная на уровне 3,641% годовых);

окончательное погашение кредита осуществляется через 10 лет со дня выборки кредита (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком в 4,5 лет со дня выборки кредита).

В Минфине пояснили, что кредитные средства предназначены для осуществления финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль также поблагодарил правительство Нидерландов за финансовую помощь.

"Украина ценит поддержку партнеров. Сегодня получили на Административный счет в МВФ еще 200 миллионов евро от правительства Нидерландов. Благодарю премьер-министра Марка Рютта за помощь во время войны. Вместе победим!", - написал он в Twitter.