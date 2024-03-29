Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка под гарантии Японии и Британии

Украина получила 1,5 млрд долларов кредита на поддержку политики развития "Основы роста" от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .
Финансирование состоит из гарантии правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка в размере 984 млн долларов и гарантии Великобритании на сумму 516 млн долларов.
В общий фонд государственного бюджета поступило 1,4 млрд. долларов. С целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины программой предусмотрена капитализация процентов с японских средств на сумму 99,54 млн долларов.
Предпосылкой получения транша стало выполнение Украиной необходимых восемь требований по программе, в частности, гармонизация таможенного и налогового законодательства Украины к нормам ЕС, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.
Напомним, ранее в НБУ заявили, что Украина в течение марта-апреля получит 10 млрд долларов международного финансирования.
Украина рассчитывала получить в марте от ЕС 4,5 млрд евро, от Канады 1,5 млрд долларов, от Всемирного банка 1,5 млрд долларов, от МВФ 900 млн долларов. Все эти транши уже предоставлены. Еще 1,5 млрд евро ЕС предоставит в апреле.