Украина получила 1,35 млрд долларов безвозвратной помощи от США

По его данным, правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США.

"Направляем эти средства на приоритетные гуманитарные и социальные программы", – написал Шмыгаль.

Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла 28,2 млрд долларов.

"Это - самая большая финансовая помощь Украине среди всех стран мира. Надежное партнерство с США помогает правительству Украины сохранять финансовую стабильность и поддерживать граждан через предоставление основных государственных услуг, таких как образование и спасательные службы", - сказал он.

В текущем году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере 7,8 млрд долларов, из которых уже мобилизовано 5,2 млрд долларов.

Помощь Украине

На сегодня общая сумма бюджетного финансирования Украины со стороны международных партнеров достигла 27,3 млрд долларов.

По прогнозу НБУ, в общей сложности за год помощь составит 41,5 млрд долларов, то есть на уровне прошлого, 2023 года, когда Украина получила 42,9 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.

НБУ прогнозирует, что Украина получит 38 млрд. долларов в 2025 году и 25 млрд. долларов в 2026 году.