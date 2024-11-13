Украина получила 1,35 млрд долларов безвозвратной помощи от США

Соединенные Штаты предоставили Украине 1,35 млрд долларов безвозвратной помощи. Деньги получит государственный бюджет Украины
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.
По его данным, правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США.
"Направляем эти средства на приоритетные гуманитарные и социальные программы", – написал Шмыгаль.
Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла 28,2 млрд долларов.
"Это - самая большая финансовая помощь Украине среди всех стран мира. Надежное партнерство с США помогает правительству Украины сохранять финансовую стабильность и поддерживать граждан через предоставление основных государственных услуг, таких как образование и спасательные службы", - сказал он.
В текущем году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере 7,8 млрд долларов, из которых уже мобилизовано 5,2 млрд долларов.
На сегодня общая сумма бюджетного финансирования Украины со стороны международных партнеров достигла 27,3 млрд долларов.
По прогнозу НБУ, в общей сложности за год помощь составит 41,5 млрд долларов, то есть на уровне прошлого, 2023 года, когда Украина получила 42,9 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.
НБУ прогнозирует, что Украина получит 38 млрд. долларов в 2025 году и 25 млрд. долларов в 2026 году.