Украина получит оружия по программе PURL на 5 млрд долларов до конца года, - генсек НАТО

"В Украину поступает чрезвычайно важное оборудование. Европейские страны сделали значительный вклад в течение последних нескольких лет, но есть определенные возможности, которые могут обеспечить только США. Президент (США Дональд - ред.) Трамп согласился обеспечить финансирование американского оружия Канадой и европейскими союзниками", - отметил Рютте.

По его словам, Украина ежемесячно получает оружия примерно на 1 млрд долларов.

"Я очень рад, что Испания также решила поддержать эту инициативу. Это важно для защиты Украины, для спасения жизней невинных украинцев и для защиты инфраструктуры, на которую направлены российские беспилотники и ракеты. Это также гарантирует, что Украина может осуществлять собственные атаки, и предотвращает успех России", - добавил генсек НАТО.

Он также подчеркнул, что до конца года Украина получит примерно 5 млрд военной помощи, то есть примерно 1 млрд долларов в месяц.

"Мы на пути к поставке всего оружия в Украину. Но это касается не только инициативы PURL. Есть также чешская инициатива по боеприпасам, а также усилия Литвы и Дании по закупке оборудования оборонной промышленности в Украине", - добавил он.

Рютте также подчеркнул, что европейские страны будут продолжать поставлять оборудование из собственных запасов. Хотя после трех-четырех лет войны эти запасы уменьшаются, но поставки все еще возможны.