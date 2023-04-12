Украина получит от Всемирного банка 200 млн долларов: на какие нужды

Украина получит от Всемирного банка грант в размере 200 миллионов долларов. Средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Кроме этого, предусмотрено получить от партнеров дополнительное финансирование в размере до 300 млн долларов в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.

"Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере 200 млн. долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль сегодня, 12 апреля, находится с рабочим визитом в США. Он ожидает новых договоренностей по поддержке Украины.

Также мы писали, что вчера, 11 апреля, Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине.

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