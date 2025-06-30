Украина получит от МВФ полмиллиарда долларов: куда направят деньги

"Исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. В скором времени получим девятый транш от Фонда в размере 500 млн долларов. Средства направим на покрытие приоритетных бюджетных расходов", - написал глава украинского правительства.

Он уточнил, что по программе Механизма расширенного финансирования (EFF) Украина уже получила более 10 млрд долларов. Это взнос в украинскую устойчивость и макрофинансовую стабильность.

Что говорят в Минфине

Как отметили в Министерстве финансов Украины, в МВФ обратили внимание на прогресс Украины в выполнении условий программы EFF. Показатели выполнения программы остаются высокими, несмотря на войну. При этом Украина выполнила два структурных маяка: