Украина получит от МВФ полмиллиарда долларов: куда направят деньги

Международный валютный фонд завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. Это позволит Украине получить полмиллиарда долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram и пресс-службу Минфина Украины.
"Исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. В скором времени получим девятый транш от Фонда в размере 500 млн долларов. Средства направим на покрытие приоритетных бюджетных расходов", - написал глава украинского правительства.
Он уточнил, что по программе Механизма расширенного финансирования (EFF) Украина уже получила более 10 млрд долларов. Это взнос в украинскую устойчивость и макрофинансовую стабильность.
Как отметили в Министерстве финансов Украины, в МВФ обратили внимание на прогресс Украины в выполнении условий программы EFF. Показатели выполнения программы остаются высокими, несмотря на войну. При этом Украина выполнила два структурных маяка:
Напомним, сегодня, 30 июня, также стало известно, что Канада предоставила Украине около 1,7 млрд долларов.
Такие деньги Украина получит за счет доходов от замороженных российских активов.
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