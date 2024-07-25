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Украина получит от Испании новую батарею ЗРК Hawk: названы сроки передачи

Фото: Испания передаст Украине батарею ЗРК Hawk (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Испания передаст Украине новую дополнительную батарею ЗРК Hawk. Поставки системы запланированы на сентябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Испании.

Как отмечается, министр обороны Испании Маргарита Роблес подробно рассказала украинскому коллеге Рустему Умерову о предстоящих поставках военной техники.

В новый пакет войдет дополнительная батарея зенитно-ракетного комплекса MIM-23 Hawk. Поставки системы запланированы на сентябрь.

В то же время Роблес также рассказала о важном прогрессе в подготовке украинских военнослужащих в Испании, количество которых достигло 5 тысяч.

Умеров поблагодарил Испанию за ее важную и безоговорочную поддержку.

Что известно о ЗРК Hawk

Следует отметить, что Украина активно использует MIM-23 Hawk с начала полномасштабной войны с Россией.

Американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk разработала компания Raytheon в период с 1954 по 1960 год. Этот комплекс был принят на вооружение в 1960 году и с тех пор претерпел много модификаций и улучшений. Армия США эксплуатировала MIM-23 Hawk до 2002 года.

В общей сложности было выпущено более 40 000 единиц такого типа комплекса. MIM-23 Hawk способен перехватывать ракеты и самолеты с вероятностью поражения цели 85% в модификации I-Hawk. Максимальная дальность действия комплекса составляет 50 км.

Помощь Украине

Недавно мы писали о том, что Чехия до конца 2024 года поставит Украине около 500 тысяч боеприпасов в рамках своей инициативы.

ТакжеЕвропейский Союз направит первый транш в размере 1,4 млрд евро из прибыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа.

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