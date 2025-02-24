Украина получит от Дании более 260 миллионов евро помощи: куда пойдут средства

В сообщении отмечается, что Украина должна занять как можно более сильную позицию.

"В связи с этим Дания выделяет Украине дополнительно около 2 миллиардов датских крон. Деньги пойдут, среди прочего, на амуницию для украинских солдат и развитие украинских сил размером с бригаду вместе со странами Северной Европы и Балтии", - сказано в сообщении.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая участвует в официальных мероприятиях по случаю третьей годовщины вторжения РФ в Украину, заявила, что гордится поддержкой Украины.

"Теперь мы должны держаться. Доставить больше оружия. Быстрее. Пожертвовать на украинскую оборонную промышленность. Потому что мы находимся в решающем моменте. То, что мы делаем сейчас, будет решающим для будущих поколений в Украине и Европе", - цитируют в правительстве слова Метте Фредериксен.