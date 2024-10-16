Украина получит от Австралии почти полсотни танков Abrams

Как пишет издание, Австралия передаст Украину танки Abrams, которые в скором времени будут списаны с вооружения армии страны. Официально о передаче танков должен уведомить министр обороны Австралии Пэт Конрой во время заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Стоит также отметить, что недавно Австралия получила первый из 75 новых танков M1A2, постепенно заменяющих старые модели M1A1. Передача танков потребовала получения разрешения от Соединенных Штатов в соответствии с международными нормами торговли оружием.