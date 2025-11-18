Украина получит первую зенитную установку Skyranger 35 на базе Leopard 1: названы сроки

Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на German Aid to Ukraine в соцсети X .

По словам Паппергера, первая установка Skyranger 35 на базе Leopard 1 будет доставлена в Украину на следующей неделе.

Поставки Skyranger 35 в Украину

Напомним, в сентябре стало известно, что Rheinmetall поставит в Украину самоходные зенитные ракетные комплексы Skyranger 35, установленные на шасси Leopard 1, в рамках контракта на сумму в несколько сотен миллионов евро,

Контракт был оплачен неназванной страной ЕС за счет непредвиденной прибыли от замороженных российских активов.

Skyranger 35 - это современная мобильная система противовоздушной обороны ближнего радиуса, разработанная Rheinmetall. Она оснащена 35-мм револьверной пушкой Oerlikon KDG (до 1000 выстрелов в минуту) и использует программируемые снаряды AHEAD для эффективного поражения малых воздушных целей, таких как беспилотники.

Система работает на гусеничном шасси (в частности, на базе танка Leopard 1), что обеспечивает хорошую мобильность и броневую защиту. В составе - радары с обзором на 360 градусов (AESA) и стабилизированная оптико-электронная станция, что позволяет быстро обнаруживать и сопровождать цели.

Комплекс может устанавливаться на различные колесные и гусеничные платформы, что позволяет адаптировать его под нужды конкретной армии.

Ранее Паппергер уже заявлял о том, что Украина получила комплексы Skyranger 35, но позже сам опровергал свое же заявление.