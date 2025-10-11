Украина получит обещанные F-16? Бельгия заявила о скором обновлении парка самолетов

Почему поставки F-35 Бельгии помогут Украине

Напомним, ровно 2 года назад, в 2023 году, бывшая министр обороны Бельгии Людивин Дедондер говорила, что Бельгия в 2025 году отправит несколько своих истребителей F-16 в Украину.

Она не уточняла количество, однако сказала, что такая передача боевых самолетов будет осуществлена "в зависимости от увеличения мощности наших новых F-35".

Также отметим, что нынешний глава оборонного ведомства Франкен говорил в мае этого года, что Украина может получить от Бельгии истребители F-16 раньше, чем планировалось.

"Что касается F-16 - мы уже есть и останемся в коалиции по F-16, и мы попытаемся поставить самолеты даже раньше положенного срока. Думаю, это тоже хорошая новость", - заявил Франкен.