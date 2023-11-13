Украина не получит бронеавтомобили Bastion от Франции. Их отправят другой стране

Франция решила передать Армении партию бронеавтомобилей Bastion. Сначала их планировали передать Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest-France.
Издание пишет, что Армения опасается более мощного по вооружению Азербайджана, поэтому Ереван попросил Францию о военной поддержке.
Глава МИД Франции Катрин Колонна в начале октября заявила, что Париж согласился поставить в Армению военную технику.
Франция дала согласие на заключение будущих контрактов с Арменией, которые позволят поставлять военную технику, чтобы она могла обеспечить свою оборону.
22 и 23 октября министр обороны Армении Сурен Папикян находился в Париже, где встретился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Тогда были подписаны соглашения о двустороннем сотрудничестве.
Сообщается, что первая подтвержденная поставка касается легких бронемашин типа Bastion. Этот бронеавтомобиль может нести боевую группу из восьми солдат, обеспечивая защиту от огня из стрелкового оружия и мин.
Речь идет о партии в 50 бронеавтомобилей. Они должны были пройти через грузинский порт Поти, а затем по железной дороге направиться в Армению.
Ouest-France пишет, что эти 12,5-тонные автомобили изначально предназначались для Украины.
Но в Киеве считают их слишком плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.
Французский многоцелевой бронеавтомобиль производства компании Acmat также классифицируется как бронетранспортер. "Бастион" поставлен в Африку, Ближний Восток и Северную Америку.
В январе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Тогда сообщалось о договоренности по поставке Киеву бронеавтомобилей Bastion.
РБК-Украина собрало главные факты об этих БТР.
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