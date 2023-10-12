Украина получит британскую ПВО Terrahawk Paladin: где ее могут применять

"Эти системы как стационарно могут быть установлены, так и на шасси. Поэтому уже в соответствии с районом, в направлении выполнения задач будет решаться, как и где такие платформы размещать", - объяснил он.

По словам Игната, платформы Terrahawk Paladin можно размещать возле объектов критической инфраструктуры, чтобы защитить еих от дроновых атак.

"Например, когда там сбила определенную часть авиация, там сбило ПВО среднего радиуса действия как NASAMS, а уже на непосредственно на объектах как "оружие последней надежды" что долетело добивают пушки", - добавил спикер.

"Охотник за дронами" от Британии

Перед последней встречей в формате "Рамштайн" Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. В нем будут мобильные антидроновые системы противовоздушной обороны Terrahawk Paladin.

На заседании "Раштайн-16", состоявшемся в Брюсселе 11 октября, Британия подтвердила намерение передать Украине "охотники за дронами".

Что известно о британских системах ПВО Terrahawk Paladin - в материале РБК-Украина.