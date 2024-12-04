Украина получит первые транши средств из 50 млрд долларов замороженных активов РФ в ближайшие недели, - Блинкен

По его словам, есть скоординированный план США и ЕС по быстрой передаче средств Украине.

"Сейчас мы на основе замороженных российских активов должны получить 50 млрд долларов, которые пойдут в Украину. Эти деньги уйдут от нас в следующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на время в следующем году", - отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что союзники продолжают работу над тем, чтобы убедиться, что у Украины есть деньги и ресурсы, необходимые для поддержки экономики и обороны.

"Боеприпасы, все, что с этим связано, будь то ПВО, ракеты или бронетехника. Мы работаем очень решительно, чтобы убедиться, что на многие месяцы вперед Украина будет иметь то, что ей нужно. Соединенные Штаты делают все, что могут", - добавил госсекретарь США.