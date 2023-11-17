Банк развития Совета Европы выделил Украине 100 млн евро на медицину: на что пойдут деньги

Банк развития Совета Европы (БРСЕ) одобрил кредит в размере 100 млн евро для Министерства здравоохранения Украины на финансирование восстановления инфраструктуры отрасли здравоохранения, разрушенной войной. Это первая кредитная операция банка после присоединения страны 15 июня 2023 года.

Заем БРСЕ поддержит проект "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL), рамочный проект стоимостью 500 миллионов долларов, разработанный Всемирным банком в сотрудничестве с украинскими властями, призванный объединить партнеров по развитию. Всемирный банк уже одобрил кредит в размере 100 млн долларов и грант в размере 20 млн долларов, чтобы начать проект.

По данным пресс-службы Минфина, финансирование поможет восстановить и модернизировать сеть медицинских учреждений на деоккупированных территориях Украины, разрушенных или поврежденных в результате боевых действий.

По данным Минздрава, агрессия Российской Федерации против Украины нанесла ущерб инфраструктуре отрасли здравоохранения примерно на 2,5 млрд долларов. Как следствие, наличие и доступность медицинских услуг в Украине значительно ограничено, особенно в регионах, где происходили боевые действия.

Банка развития Совета Европы

Напомним, в июне Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной-членом Банка развития Совета Европы (БРСЕ).

Сотрудничество Банка с Украиной является одной из целей Стратегического плана деятельности БРСЕ на 2023-2027 годы. Ключевые направления сотрудничества будут фокусироваться на обеспечении первоочередных потребностей Украины в сфере здравоохранения и государственной жилищной политики, в том числе обеспечении жильем граждан Украины.

Банк развития Совета Европы со штаб-квартирой в Париже был основан в 1956 году для финансирования переселения беженцев и перемещенных лиц после Второй мировой войны.

Имея активы в размере 30 млрд евро, он занимает правительствам членов для финансирования социальных инвестиций, таких как школы, больницы и государственное жилье.

Ранее сообщалось, что правительства акционеров Банка развития Совета Европы согласились увеличить его капитал для помощи Украине.