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Украина окажется между двумя циклонами. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: какой будет погода в Украине 12 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 12 августа, Украина окажется между двумя циклоническими системами. Потому погода будет иметь свои особенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В понедельник, 12 августа, Украина расположится между двумя циклоническими системами. Одна - к северу от Ирландии, другая - к северо-востоку. А от Скандинавии через центр Европы до Балкан вытянулась масштабная зона высокого атмосферного давления, где будет преобладать сухая погода", - рассказала она.

В частности, Украина будет принадлежать зоне влияния антициклона, поэтому понедельник, 12 августа, окажется повсюду сухим, более солнечным.

"Разве в ближайшую ночь и завтра утром есть вероятность локальных дождей в северных областях и на северо-востоке. Температура воздуха ожидается 12 августа в течение дня +24....+29 градусов, в южной части +28...+32 градусов", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в понедельник осадков не ожидается, разве в ближайшую ночь пройдет небольшой дождь. Северо-западный ветер будет умеренным, ночью и утром порывистым. Максимальная температура будет колебаться около +25 градусов.

"Повышение температуры воздуха возможно с 16-17 августа", - добавила синоптик.

Жара в Украине

Синоптики прогнозировали в Украине новую волну жары. Она должна начаться 13-14 августа. Пик должен припасть на 15 августа.

Позже синоптики рассказывали, что жара первоначально зайдет в Польшу, а в Украину повышение температуры дойдет уже ближе к 18 августа.

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