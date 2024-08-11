Украина окажется между двумя циклонами. Синоптик дала прогноз на завтра

"В понедельник, 12 августа, Украина расположится между двумя циклоническими системами. Одна - к северу от Ирландии, другая - к северо-востоку. А от Скандинавии через центр Европы до Балкан вытянулась масштабная зона высокого атмосферного давления, где будет преобладать сухая погода", - рассказала она.

В частности, Украина будет принадлежать зоне влияния антициклона, поэтому понедельник, 12 августа, окажется повсюду сухим, более солнечным.

"Разве в ближайшую ночь и завтра утром есть вероятность локальных дождей в северных областях и на северо-востоке. Температура воздуха ожидается 12 августа в течение дня +24....+29 градусов, в южной части +28...+32 градусов", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в понедельник осадков не ожидается, разве в ближайшую ночь пройдет небольшой дождь. Северо-западный ветер будет умеренным, ночью и утром порывистым. Максимальная температура будет колебаться около +25 градусов.

"Повышение температуры воздуха возможно с 16-17 августа", - добавила синоптик.