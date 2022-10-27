Украина в ООН призывает срочно расследовать поставки иранских дронов в Россию

Дипломат отметила, что Украина 14 октября официально отправила в Совбез ООН письмо с просьбой начать соответствующее независимое расследование.

"Мы обратили внимание на тревожную ситуацию, сложившуюся вокруг передачи Ираном России БПЛА серии Mohajer и Shahed, в том числе в конце августа 2022 года", - указала Гайовишин.

Заместитель постпреда призвала "все государства рассмотреть любые возможные шаги в целях прекращения поставок из Ирана таких БПЛА, ракет или обычных вооружений, которые могут быть использованы в российской агрессивной войне против Украины".

Она подчеркнула, что использование РФ иранских беспилотников дальнего радиуса действия для атак на гражданское население лиц и объекты инфраструктуры - это вопиющее нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий, принятого резолюцией СБ ООН 2231 от 2015 года.