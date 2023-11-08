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Украина официально получила отчет ЕК с рекомендацией о начале вступительных переговоров

Киев, Среда 08 ноября 2023 17:14
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Украина официально получила отчет ЕК с рекомендацией о начале вступительных переговоров Фото: посол ЕС в Украине Катарина Матернова и премьер Украины Денис Шмыгаль (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Иван Носальский

Посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова передала премьер-министру Денис Шмыгалю отчет Еврокомиссии. В нем содержится рекомендация о начале вступительных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства в Facebook.

"Официально получил от госпожи посла ЕС в Украине Катарины Матерновой отчет Еврокомиссии по Украине в рамках Пакета расширения ЕС. Документ рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз", - написал премьер.

Шмыгаль поблагодарил посла за сотрудничество во время внедрения необходимых реформ. Оценка ЕК является очень важной в контексте европейского курса Украины, добавил он.

Глава правительства напомнил, что меньше чем за полтора года Украина реализовала ряд важных реформ. Также Кабмин провел селф-скрининг законодательства.

"Следующим шагом является подготовка до конца года Национальной программы адаптации законодательства Украины к актам права (acquis) ЕС. С каждым днем Украина постоянно приближается к полноценному членству в ЕС", - резюмировал Шмыгаль.

Отчет Еврокомиссии

Напомним, сегодня, 8 ноября, Еврокомиссия обнародовала отчет об успехах Украины и других стран-претендентов на пути ко вступлению в Евросоюз. В частности, в нем содержалась рекомендация начать переговоры о вступлении Украины в блок.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина смогла внедрить 90% реформ, которые от нее ожидал ЕС.

Дальнейшим условием для начала переговоров является выполнение незавершенных реформ.

Решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюзе лидеры стран блока могут принять на саммите, который состоится 14 декабря.

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