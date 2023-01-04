Украина ожидает развертывание Patriot в максимально сжатые сроки, - Кулеба

"В прошлом году мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Ожидаем развертывания "Патриотов" в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", - заявил Кулеба.

Напомним, что в декабре Белый дом объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов, в котором была анонсирована поставка первой батареи комплекса противоракетной обороны Patriot для Украины.

Также стало известно, что для Украины разработан специальный план подготовки военных к работе на системах Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.