Украина ожидает получить более 1 млрд долларов от МВФ в конце декабря

Глава правительства рассказал, что у него была встреча с командой МВФ. Он поблагодарил команду Фонда за полноценное продолжение работы миссии в Киеве.

"Мы успешно завершили пятый пересмотр программы EFF в конце октября. Выполнили все структурные маяки для шестого пересмотра. По результатам текущей миссии рассчитываем в конце декабря получить следующий транш в размере 1,1 млрд долларов", - отметил Шмыгаль.

По его словам, в ходе встречи с командой МВФ была обсуждена дальнейшая имплементация реформ, которые предусмотрены меморандумом о сотрудничестве с МВФ, и прогресс Украины, который Фонд "оценил очень высоко".

Также стороны коснулись микрофинансовых вопросов и нужд Украины во внешнем финансировании.