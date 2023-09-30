Украина обязательно станет донором глобальной безопасности, - Зеленский

Украина в будущем благодаря оборонно-промышленному комплексу станет донором глобальной безопасности. Потому что станет ключевым производителем оборонных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
В частности, Зеленский подвел итоги первого Форума оборонных индустрий. В его рамках Украина заключила ряд соглашений о совместных производствах с партнерами, обмене технологиями, производстве боеприпасов, дронов и так далее.
По его словам, со временем Украина выйдет на максимум оружейной мощности, и все сильнейшие страны будут с ней сотрудничать.
"Наше государство станет одним из ключевых мировых производителей оружия и оборонных систем... Сейчас - и должны говорить об этом откровенно - Украина является реципиентом, получателем помощи в безопасности. Но наше государство может стать и обязательно станет донором глобальной безопасности. В частности, благодаря нашей оборонной индустрии. Благодаря силе, стойкости и несокрушимости нашего народа", - добавил президент.
Напомним, в Киеве на днях прошел Форум оборонных индустрий и был создан альянс, в который вошли 38 компаний из 19 стран.
В его рамках было подписано несколько соглашений. Например, Чехия решила передать Украине лицензию на производство штурмовых винтовок CZ BREN 2.
Кроме того, Франция пообещала поставить дополнительные самоходные системы Ceasar.
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