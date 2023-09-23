Украина не обсуждала с ЕС влияние войны на сроки вступления, - Стефанишина

"Мы, честно говоря, еще не проговаривали официально это с Европейской комиссией", – сказала министр.

Стефанишина добавила, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом было подписано, когда Крым уже был незаконно аннексирован Россией, и начались боевые действия в Донецкой и Луганской областях. И она применяется ко всей территории страны.

Вступление Украины в ЕС

В 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. Теперь Киев должен выполнить целый ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров. Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

Также издание Bloomberg заявило, что Еврокомиссия порекомендует начать процесс переговоров по присоединению Украины к ЕС в октябре.